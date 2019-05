Véhicule utilitaire : La Gamme Caddy se repositionne avec une nouvelle finition et prix d’entrée de marché

Encore une nouveauté du côté de la marque Volkswagen Utilitaire. La gamme Caddy s’est élargie et offre une large gamme diversifiée et riche en choix d’équipements. Plusieurs novelles finitions viennent intégrer le catalogue de la marque utilitaire, et d’autres finitions viennent rafraîchir les modèles déjà existants. Si le Caddy Start Up est venu enrichir la finition Start déjà existante, en offrant une meilleure motorisation et équipements, les nouvelles finitions Fourgon (Fourgon plus et Maxi Fourgon), Caddy Maxi (7 places) ainsi que le Caddy Infinity sont de nouvelles offres complètement repensées et adaptées aux aspirations d’une plus large clientèle soit en achat particulier ou en achat entreprise. La 4éme génération du Caddy se repositionne avec de nouvelles finitions et solution de transport et bien sûr affiche une nouvelle grille de tarifs à noter : Fourgon Plus: 2 499 000 DZD Maxi Fourgon : 2 699 000 DZD Caddy Maxi : 3 149 000 DZD, Caddy Start Up : 2 999 000 DZA Caddy Infinity : 3 300 000 DZA.

Motorisation

Coté motorisation pas de changement l’utilitaire vw roule toujours grâce à son moteur Diesel 2.0 L TDI 110 CH de cylindrée de 1968 Cm³ couplé à une boite a vitesses manuelle à 5 rapports + 1 marche arrière.

Chargement

Le plus important dans ces solution de transport des volume est dans ses espaces de chargement variable allant jusqu’à 3300L, avec une capacité de charge utile s’établit sur 553 Kg. Pour le Caddy Fourgon Plus, une version plus allongée sur le Maxi Fourgon offre jusqu’à 4200L, avec des mensuration du véhicule de Longueur de 4878 mm, Largeur de 1793 mm, Hauteur 1836‐1872 mm. En revanche le Caddy Van Maxi est désormais le plus long de sa catégorie, La charge utile gagne 89 kg, s’établissant à 642 kg. Le Caddy Maxi Combi offre une grande polyvalence lorsque vous avez besoin de transporter , avec un volume du coffre allant jusqu’à 918 L, il propose une charge utile de 815 Kg, grâce à ses dimension à savoir de Longueur de 4876‐4975 mm, Largeur de 1794 mm et Hauteur 1831‐1861.