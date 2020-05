MG dévoile les premières images du concept car Cyberster: un tout nouveau roadster purement électrique pour l’ère 5G

MG Motor a publié les images et les premiers détails d’un nouveau concept-car roadster purement électrique, le MG Cyberster Concept, qui a été conçu pour inaugurer une nouvelle ère de conduite élégante et intelligente pour les jeunes conducteurs autour du monde. Le concept MG Cyberster est doté de la dernière technologie de connectivité 5G et de fonctionnalités de conduite autonome de niveau 3 développées par la société mère SAIC Motor, un leader mondial des nouvelles énergies automobiles et de la technologie de réseau intelligent. le constructeur promet dévoiler de plus amples détails de son nouveau MG Cyberster Concept précise plus loin le communiqué.