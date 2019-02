Forfait vidange à 8340 DA HT chez IVAL

Poids lourds 38 vues 0 Ival le représentant d’Iveco vient d’annoncer de nouveau forfait vidange et autres service à la mobilité de la flotte Iveco disponible sur le marché. Le forfait s’affiche à 8 340 dinars hors taxe sur tout son réseau de service après vente et fait fait bénéficier ses clients du 01 Février au 30 Avril 2019. Ce forfait de 8 340 comporte le remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil, Mise à niveau lave-glace, liquide de freins, liquide de refroidissement, huile de direction, diagnostic une quinzaine de points de contrôle, huile d’origine préconisée par IVECO.