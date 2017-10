J-1 de l’ouverture d’ EQUIP AUTO 2017 : PARTICIPATION IMPORTANTE DES PAYS-BAS

L’édition 2017 d’EQUIP AUTO présente la particularité d’accueillir une grande délégation néerlandaise. Un pavillon néerlandais organisé par automotiveNL, orienté constructeurs et innovation sera présent ainsi qu’une HollandHouse, plutôt orientée vers le marché après-vente. Le nombre d’exposants néerlandais présents cette année a augmenté de presque 30%. La France, selon le communiqué d’automotiveNL, est un pays attractif pour les néerlandais, qui annonce dans le cadre de coopération de leur pouvoir respectif, il y a possibilité de réaliser 7 millions de bornes de recharge pour les véhicules électriques d’ici 2030.

COOPÉRATION FRANCO-NÉERLANDAISE EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE ET VERTE !

La raison de cette présence néerlandaise, est que dans le cadre du programme néerlandais Partners for International Business (PIB), un groupe d’entreprises et de centres d’expertise néerlandais a signé le 7 juin 2017 un accord avec l’Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO.nl) en vue d’exploiter les chances offertes par le marché français en matière de mobilité intelligente, disruptive et verte.

L’objectif est de renforcer la place des entreprises et centres d’expertise néerlandais spécialisés dans la mobilité de l’avenir, comme les voitures électriques ou les voitures autonomes et/ou communicants. Le consortium regroupe, sous la houlette d’AutomotiveNL, 20 partenaires issus du monde de l’entreprise ou du secteur public mais aussi des centres d’expertises et des organisations interprofessionnelles : APPM Management Consultants, Automotive Campus, Brightlands Materials Center, Dutch-INCERT, Ebusco, Elaad, EMOSS, Greenflux, Holst Centre / Solliance Solar Research, Last Mile Solutions, ambassade des Pays-Bas à Paris, Pentacon Engineering, Polyscope, Sensata Technologies, Streetplug, Agence néerlandaise pour les entreprises, association DOET, Technolution, TNO, université technique d’Eindhoven et UL International.

Selon l’ambassade des Pays-Bas à Paris « les évolutions rapides vers des formes de mobilité durables et intelligentes, où excellent la France et les Pays-Bas, offrent des possibilités de coopération et d’échange de connaissances ». L’accord vise à exploiter ces opportunités en augmentant la visibilité de ses participants en France, notamment par la présence sur un salon tel qu’EQUIP AUTO.

Coopération avec les pouvoirs publics français

Le programme s’attache aussi à se rapprocher des pouvoirs publics français, afin que le secteur néerlandais joue un rôle dans la réalisation par exemple, voulue par le gouvernement français, d’au moins 7 millions de bornes de recharge pour les véhicules électriques d’ici 2030, contribue au développement de transports en commun durables et propose des solutions aux problèmes de gestion du trafic.