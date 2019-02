Lancement chez Seat : De nouvelles finitions sur ARONA disponible dès le jeudi 07 février 2019

Sovac annonce le lancement de nouvelles finitions sur la gamme Seat et notamment sur le modèle Arona City : disponible en deux finitions : en boite manuelle aux prix de 2 340 000 DA. Et en boite automatique au prix de 2 700 000 DA, avec un prix de lancement remisé de 200 000 DA.

En revanche d’autres finitions sont aussi au catalogue à noter précise le communiqué, l’Arona Xcellence qui est seulement disponible uniquement en boite automatique est proposée au prix de 3 059 000 DA avec une remise de 200 000 DA pour la version FR celle ci est aussi disponible uniquement en version automatique et s’affiche au prix de 3 100 000 DA, avec un prix de lancement de 2 900 000 DA, soit une remise de 200 000 DA.

Si au niveau motorisation l’Arona est équipée sur toute les version d’un même moteur essence 1.6 l 110 CH, en revanche ce qui change d’une finition à une autre, en terme de signe distinctif et valorisant, c’est la dotation en équipements de confort ou d’esthétisme.

A chaque finition ses équipements

A noter que toute les version sont mues par le moteurs et une boite à vitesse automatique, Arona City propose une série d’équipements permettant à ses usagers « de bénéficier d’un maximum de style et d’élégance », avec des jantes en alliage 16’’, des barres de toit, des feux de jour à Led et des rétroviseurs à réglage électrique, des vitres arrières sur-teintées et un radar de recul. De l’intérieur, elle est équipée d’un volant multi-fonction en cuir, d’un écran multimédia 6,5’’ et d’un pack intérieur chrome avec éclairage intérieur à LED. La Arona Xcellence, qui sera désormais au milieu de la nouvelle gamme sera exclusivement en boite automatique et dispose d’un niveau d’équipements « très élevé ». Elle sera disponible avec des jantes en alliage 17’’, des barres de toit en métal brillant, de rétroviseurs électriques et rabattables, un radar de recul et en plus, un écran multimédia 8’’. Pour ce qui est de la version FR de la Arona automatique, elle garde tous ses atouts de la version manuelle à commencer par des jantes 18’’, une barre de toit métal brillant et un toit bi-ton. Cette version se distingue aussi par son pack extérieur FR et son pare-choc et poignées de porte ton carrosserie avec baguettes chromées. À l’intérieur, la Arona FR s’offre une sellerie tissu « edge white ». Pour faciliter le stationnement le pack Fr se dote d’une caméra de recul pour l’aide au stationnement arrière.

Finitions et PRIX

La SEAT ARONA sera commercialisée à partir de ce jeudi 7 février dans l’ensemble du Réseau SOVAC Prix :

Modèle Finition Prix Prix remisé

SEAT ARONA 1.6 ess 110 CV CITY BVM 2 540 000 DA 2 340 000 DA

SEAT ARONA 1.6 ess 110 CV CITY BVA 2 700 000 DA 2 500 000 DA

SEAT ARONA 1.6 ess 110 CV XCELLENCE BVA 3 059 000 DA 2 859 000 DA

SEAT ARONA 1.6 ess 110 CV FR BVA 3 100 000 DA 2 900 000 DA