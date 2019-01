Industrie automobile : KUKA lance la nouvelle génération de la série KR QUANTEC

Depuis son lancement sur le marché en 2010, plus de 100 000 robots de la série KR QUANTEC ont été livrés. Les raisons en sont une grande fiabilité et le spectre d’applications extrêmement large et unique du robot par rapport à ses concurrents. Avec une capacité de charge utile comprise entre 120 et 300 kg, les robots sont conçus pour être utilisés dans presque tous les segments du marché, tels que l’industrie automobile, le secteur de la fonderie et le secteur de la médecine, ainsi que pour les tâches de traitement et de manutention. L’expérience de KUKA dans le secteur de l’automatisation dynamique a été mise à profit pour la révision de la série KR QUANTEC.

KUKA AG est une société d’envergure internationale qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros et emploie environ 14 200 personnes. C’est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’automatisation intelligente. Leur siège est à Augsbourg, en Allemagne.