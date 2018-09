Cummins dévoile un concept d’innovation pour un avenir à faible teneur en CO2 et NOx

Cummins Inca annoncé ses dernières solutions pour les moteurs diesel afin de répondre aux besoins futurs du secteur des véhicules utilitaires. C'est au AAI Hanove que Cummins Components réserve la primeur pour présenter sa nouvelle technologie conçue qui permet d'améliorer la qualité de l'air en réduisant des émissions de NOx, de particules et de CO2. le concept est qualifié de révolutionnaire, il s'agit d'un turbocompresseur intégré et de système de post-traitement. L'expertise technique de Cummins Turbo Technologies et de Cummins Emission Solutions ont été combinée pour fournir de nouvelles architectures de gestion de l'air et de la chaleur dans ce système unique. Ceci représentant la vision future pour une technologie de moteur plus propre, le système intégré de concept nouveau comprend un turbocompresseur à géométrie fixe Holset avec une commande de turbine rotative intégrée (RTC) et une unité à couplage étroit avec un catalyseur de réduction catalytique sélective. La septième génération du VGT ™ Holset débarquera en 2018 à IAA Pour commémorer le 20e anniversaire de Holset VGT ™, Cummins Turbo Technologies a également présentera en avant-première son turbocompresseur à géométrie variable le plus prémium à ce jour realisé . Comparé à son prédécesseur, le Holset VGT ™ de septième génération évolué permet d'économiser le carburant et d'accroître le rendement du turbo, améliorant ainsi l'efficacité de l'étape de la turbine grâce aux améliorations apportées à sa conception brevetée ™ .