Hutchinson au salon Automechanika

Hutchinson est l' un des fidèles d'automechanicha , uun rendez annuel et mondial de la pièce détachée automobile, qui se tiendra du 11 au 15 septembre à Francfort, en Allemagne pour cette 25é edition, Il sera question pour cet equipementier japonais de présenter les produits historiquement connus en première et seconde monte comme les courroies pour véhicules légers et les poids lourds. Les innovation qui cadre avec sa stratégie de développement d'allègement du véhicule seront aussi le lot de cette messe de la pièce de rechange indépendante, le publics professionnel aura à découvrir des supports moteurs, support de boîte pour la toute dernière Mercedes Classe A 2018, ou le VW Crafter/MAN TGE..