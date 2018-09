Volvo Trucks présentera des technologies innovantes à l’IAA 2018

A l’IAA, le constructeur de camions suédois présentera le Volvo FE Electrique, et c’est En 2019, qu il commencera la commercialisation de ses camions électriques en Europe.

Le modèle en question est un camion d’élimination des déchets avec une carrosserie construite en collaboration avec Faun, le premier fabricant européen de carrosseries de camions à ordures. Il a un poids brut de 27 tonnes. Les camions électriques sont beaucoup plus silencieux et plus propres que leurs homologues à moteur diesel et ouvrent de nouvelles opportunités dans le domaine de la logistique. Un air plus propre et des niveaux de bruit moins élevés dans les villes donneront aux urbanistes une plus grande liberté dans la conception de projets de construction de logements et d’infrastructures qu’ils n’en ont actuellement. Les chariots électriques qui ne produisent aucune émission d’échappement sont idéaux pour une utilisation dans les terminaux intérieurs et les zones environnementales.