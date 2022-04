Nexus Automotive et Total lubrifiant prolonge leur contrat de distribution pour les 5 ans à venir

Lubrifiants 43 vues 0 TotalEnergies Lubrifiants, acteur majeur du marché mondial des lubrifiants, et NEXUS Automotive International (N!), premier groupe mondial de distribution de pièces automobiles et poids lourds, ont annoncé la prolongation de leur partenariat stratégique mondial pour une durée de cinq ans dans un accord signé le 26 janvier 2022. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants étendra sa présence dans le naissant N! qui a connu une croissance rapide de ses ventes – de 7,2 milliards d’euros en 2015 à près de 35 milliards d’euros fin 2021 – en fait désormais le premier « ITG » (International Trading Group) au monde, avec 171 distributeurs. N ! renforce sa présence sur des marchés en plein essor tels que l’Afrique, le Moyen-Orient, les États-Unis, l’Amérique latine et la région Asie-Pacifique, qui sont également des marchés clés pour TotalEnergies.