CHALLENGE APRES-VENTE START 2018 : Team Renault trucks Algérie classé deuxième à la finale d’Istanbul

Poids lourds, Réseaux de distribution 52 vues 0 La première édition de la compétition après-vente START by Renault Trucks s’est achevée le 4 octobre 2018. 600 candidats issus de 30 pays se sont affrontés autour d’épreuves théoriques et pratiques, ainsi 12 équipes se sont qualifiées pour participer à la grande finale internationale qui s’est déroulée à Istanbul du 2 au 4 octobre 2018. Les présélections de la toute première édition du challenge après-vente START by Renault Trucks International ont concernées près de 200 équipes issues de trente pays. 12 équipes se sont qualifiée pour participer à la finale internationale, qui s’est tenue du 2 au 4 octobre à Istanbul, et prétendre ainsi au titre de « Meilleure équipe après-vente Renault Trucks International ». Parmi ces équipes : l’Algérie, la Turquie, le Maroc, le Quatar, Oman et le Chili. Les équipes finalistes, composées de trois personnes, se sont affrontées au cours de différentes épreuves pratiques, en conditions réelles. Les situations expérimentées par les compétiteurs correspondent à celles auxquelles les techniciens doivent faire face quotidiennement. Les épreuves pratiques, techniquement très variées, ont couvert toutes les étapes de l’après-vente et pour faire la différence, chaque équipe a dû se répartir les missions en fonction des compétences de chacun de ses membres. Le classement final a vu l’équipe Algérie se classer brillamment en deuxième position sur un total de près de 200 équipes. Un classement qui démontre la qualité du service après-vente du réseau de distribution algérien. En effet, Le réseau Renault Trucks Algérie offre un service de premier choix assuré par des techniciens confirmés, formés aux produits et aux outils Renault Trucks, garantissant à chaque client un temps d’exploitation et une longévité op