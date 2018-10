LE MONDIAL DE L’AUTO SOUTIENT LA JOURNEE MONDIALE DE LA VUE

Actualités, Evenements 44 vues 0 Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 1,25 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route et 50 autres millions sont grièvement blessées chaque année dans le monde. En effet, un conducteur sur cinq ne voit pas bien la route à cause d’une vision non ou mal corrigée. La mauvaise vision est donc l’un des principaux facteurs de risque des accidents de la route. Le Groupe Essilor, dans le cadre de sa mission : améliorer la vision pour améliorer la vie, a décidé de consacrer une campagne mondiale pour sensibiliser à l’importance d’une bonne vision pour la sécurité routière. La campagne #PutVisionFirst invite les usagers de la route à faire de la vision une priorité et à franchir une première étape en effectuant un test de vue en ligne sur le site web dédié www.putvisionfirst.com