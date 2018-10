Automobile-Industrie: 110 000 unités assemblées en 2017 et devrait atteindre 400 000 véhicules d’ici 2020

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a indiqué, dimanche 21 octobre 2018, au forum d’EL Moudjahid, que la production des véhicules assemblés en Algérie devrait atteindre 400.000 unités d’ici 2020, dont une partie sera destinée à l’exportation, ajoutant que le prix de la voiture assemblée ne doit guère dépasser celui de la même voiture importée. Si le bilan 2017 n’est pas si reluisant, à savoir que se sont seulement 110 000 unités assemblées en 2017 , le premier responsable du secteur insiste sur le fait de faire évoluer le processus d’intégration des composants produits localement., à fin de bâtir une réelle industrie avec des acteur locaux et autres partenaires. Pour le dossier Peugeot , il avait annoncé officiellement que son dossier est passé au CNI et qu’il commercerait à activer. Enfin pour les autres demande en attente, le ministre tranche définitivement et déclare que c’est au CNI de valider ou invalider un projet.