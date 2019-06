Michelin fournira les 40 ateliers Peugeot-Algérie

Dans un communiqué en date du 22 Mai, Peugeot-Algérie annonce la signature d’une convention de partenariat a été signée le Mardi 21 Mai, entre Michelin (SATI) et Peugeot Algérie représentés par Monsieur Faycal HEMIA, Directeur Général de Peugeot Algérie et Monsieur Salah Zekraoui, Directeur des Ventes Afrique du Nord de Michelin.

Michelin (SATI) assure l’importation et la commercialisation des pneumatiques aux marques du Groupe Michelin en Algérie, en particulier les marques MICHELIN et BFGoodrich. A travers cet accord, les deux entreprises s’engagent à répondre aux attentes des clients particuliers et professionnels, et ainsi, garantir une qualité de service irréprochable dans le réseau Peugeot qui compte plus de 40 ateliers en assurant la vente des pneumatiques ainsi que les services associés.