Mercedes Benz : Sappl-MB lance le Zetros 6×6 configuration 4840 AS

Sappl vient de dévoiler le dernier né de la série des camions tout-terrain de châssis 6×6 de configuration 4048 qui vient agrandir la famille des Zetros exposé pour la première fois au grand public, durant la foire Internationale d’Alger qui s’est tenue du 13 au 17 juin, à la Safex, le Mercedes Zetros présente plutôt une allure résolument militaire de point de vue robustesse et la solidité du véhicule prêt à affronter tous les environnements même les plus durs. Mais cette version civile présentée à la Fia 2022 s’assigne des missions dans les secteurs minier, de l’exploration au Sud dans les champs pétrolier et gaz, comme au Nord dans les montagnes pouvant intégrer des équipements spéciaux.

Le nouveau zetros , qui est sorti des usines militaires de la société algérienne de fabrication des véhicules (SAFAV) et commercialisé dans sa variante civil par Sappl -MB est un gros véhicule de poids total en charge (PTAC) de 26 000 kg et d’un PTRA de 44 000 kg, mue par un moteur 06 cylindres en ligne de type MB OM 460 Euro3, développant une puissance de 476 ch synchronisé à une transmission Mercedes Benz G260-16 de 16 rapports et 2 arrières.

En raison des capacités de son réservoir de carburant, le Zetros peut être autonome sur de nombreux kilomètres sans devoir aller à la pompe.En effet, il est à noter qu’ il est doté de deux réservoirs un de 500l et d un second de secours, situé entre aux niveau des roues de capacité 390 L le second. Au plus dimension le Zetros affiche des roues tout-terrain 14.00R20. d’un empattement avant de 1275 mm et de 1253 à l’arrière.