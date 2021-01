Omar Rebrab dément le déluge  d’informations relayé sur les médias électroniques

Le groupe Cevital sous les feux de la rampe et gère actuellement une communication de rumeur persistante et passe le temps à démentir des fake news. En moins d’une semaine de fausses informations démenties, une concerne son chiffre d’affaire de 2020 et l’ autre concerne sa filiale automotive qui aurait négociait un projet industriel de construction automobile avec le premier constructeur mondial , le japonais Toyota.

Contacté hier au téléphone pour confirmer ou infirmer les informations relayées sur des sites et autres réseaux sociaux concernant existence d’un partenariat avec le premier constructeur mondial Toyota et le groupe Cevital , Omar Rebrab, le Ceo automotive au sein du premier groupe industriel en Algérie , dément cette rumeur et autres véhiculés ces derniers temps par certain site à la recherche de faire le Buzz, et s’ est réservé de nous communiquer toute information aussi bien au sujet des importations que d’un quelconque projet industriel . Beaucoup d’incertitude au sujet la reprise de l’activité automobile en Algérie à l’arrêt depuis 2019 continue de susciter de l’intérêt des journalistes à l’affut de toute information que se réservent de donner aussi bien les intéressées, notamment concessionnaires en attente de recevoir l’ agrément et les pouvoirs publics. Au rappel , ce n’est pas la première fois que le groupe Cevital a eu à subir un déluge de fausses informations, En moins d’ une semaine , le 29 décembre 2019, le groupe a eu à démentir aussi l’ information du magazine Forbes middel East, qui dans un de ces articles a consacré un dossier aux fortunes de milliardaires de la zone Mena . Le dit article a indiqué que la fortune d’Issad Rebrab a augmenté de 3,3 milliards de dollars pour atteindre les 7,5 milliards de dollars en 2020.

K.A.