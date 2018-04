Yamaha, des nouveautés et des prix sur le salon ALMOTO

La marque Yamaha Motor, distribué en Algérie depuis 5 ans, par sarl PROX4, enregistre sa seconde participation sur ALMOTO, Salon Internationale du 2 Roues d’Alger, qui se tient du 23 au 28 avril au niveau de l’esplanade de Riadh El Feth. Une riche gamme de nouveautés à découvrir; pas moins de 15 modèles exposés au niveau d’un stand de 100m² alloué pour cet évènement majeur des deux roues.

Le best seller de la marque japonaise est le TMAX best-seller mondial et local dans sa catégorie, à revisiter aussi les modèles dévoilé lors de l’edition 2017, comme le XMAX 300, Tracer 700, Tracer 900, MT125, MT09 Hyper Naked, MT10 Hyper Naked… et Yamha présente en avant première au public algérois sur Almoto 2018 le XSR 700, ce roadster néo rétro qui s’affirme haut et fort est inspiré de motos emblématiques du passé de Yamaha, tout en intégrant des technologies modernes. – mue par un bicylindre en ligne de 689 cm³ au caractère typé « crossplane », lui permet de développer un couple linéaire et des accélérations étonnantes. La XSR700 au style rétro est également dotée d’un châssis compact et léger pour une agilité et une maniabilité hors du commun.

La PROX4 profite aussi de cet évènement pour afficher des offres spéciales salon avec des remise conséquente à savoir que le Neo’s est proposé à : 299.000 DA TTC, au lieu de 315.000 , le Slider : 365.000 DA TTC, au lieu de 379.000, le XMAX 125 : 799.000 DA TTC, au lieu de 849.000, le MT125 : 799.000 DA TTC, au lieu de 839.000