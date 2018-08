Les appareils de test CETA ont une grande variété d’interfaces industrielles pour l’industrie 4.0

CETA Testsysteme GmbH est un fabricant de testeurs de fuites et de flux ayant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la technologie des tests industriels. Les dispositifs de test CETA sont équipés d'une grande variété d'interfaces industrielles pour permettre l'intégration dans l'automatisation de l'usine. La configuration standard inclut les E / S numériques, RS-232 et USB-hôte. De plus, des interfaces industrielles de base telles que Profibus, Profinet, Ethernet et EtherCAT sont disponibles en option. Les interfaces sont bidirectionnelles et permettent un paramétrage flexible des dispositifs de test. Cela se traduit par une augmentation substantielle du nombre de programmes de test si un nouveau jeu de paramètres est transféré en conséquence lors de la modification du produit à tester.