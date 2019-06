Gulf start fabricant des huiles moteurs Shield prospecte le marché algérien sur FIA 2019

Le marche algérien des huiles automobile et autres pour secteur industriel semble toujours attractif , de nombreuses marque des huiles et autres graisse débarquent et s’affichent par leur participation à des évènements phares en Algérie.

En effet, il y a lieu de noter de nouveau venu sur la 52e foire international d internationale d’Alger qui se déroule depuis le 18 et prendra fin le 23 juin ou nous avons rencontré un nouveau conquérant en quête du marché algérien pour distribuer ses huiles moteurs dédiées à l’automotive et industrie de marque brand Shield.

Les huiles Shield sont blindée par la société Gulf Start venu des pays du golf notamment de Jeddah, Arabie saoudite selon Mohamed Houssein Ali Bashanfar, l’un des trois représentants sur le stand de la marque Shield souhaite trouver une terre d’accueil via un distributeur local tenait-il à expliquer par sa première participation à la Fia 2019. Pour rappel , le marché algérien des lubrifiants compte plusieurs acteurs entre importateurs et fabricants et marque Premium qui se livrent à une rude concurrence de prix , ce qui n’est pas aisée de mettre le pied dans marché bien blindé.

En Algérie Le marché des huile compte des acteurs distinctifs par leur part de marché qui dominent sur le segment des huiles minérales à l’exemple de Naftal et Total mais compte aussi d’autres concurrents comme Liquimoly , Castrol , Motul ,…. sur le segment des huiles synthétiques.