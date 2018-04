« Kia Service Clinique » : De retour chez Kia Motors Algérie

Kia Motors Algérie procèdera à partir du Samedi 21 Avril au lancement de la campagne « Kia Service Clinique 2018 » en faveur de ses clients du Service Après Vente.

Durant cette opération qui débutera le 21 Avril et prendra fin le 10 mai, de 7h00 à 19h00, les clients profiteront d’un diagnostic gratuit de 30 points de contrôle, et bénéficieront de remises pouvant aller jusqu’à 35% sur la pièce d’origine et garantie constructeur.

Pour chaque admission dans nos ateliers durant le Kia Service Clinique, le client bénéficiera d’une remise supplémentaire de 5% sur les filtrations, les bougies, le kit d’embrayage, les courroies ainsi que les plaquettes et disques de frein.

L’opération « Kia Service Clinique 2018 » concernera le centre de maintenance des Pins Maritimes ainsi que le Quick Service du Caroubier à Alger, à l’Est du pays avec la participation de notre agent agréé Kia Challenge Auto à Constantine et à l’Ouest à Oran avec l’établissement Kia Djellal Auto.