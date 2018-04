Financer votre moto en leasing : Prox4 signe une convention avec MLA

SARL PROX4, le représentant de Yamaha profite du Salon Almoto 2018, qui se déroule actuellement à Riadh El Feth pour annoncer la signature d'une convention avec Maghreb Leasing Algérie, leader en Algérie du financement leasing. Une démarche qui a pour but d'offrir à ses clients professionnels et corporate une solution de financement fiable, rapide et surtout personnalisée. Listing des prix (DA en TTC) : Gamme 50cc – Neo's : 315.000 – Slider : 379.000 Max Family – NMAX 155 : 640.000 – XMAX 125 : 849.000 – XMAX 300 : 1.199.000 – TMAX SX : 2.300.000 – TMAX DX : 2.400.000 Gamme MT – MT 125 : 839.000 – MT 07 Tracer : 1.850.000 – MT 09 Tracer : 2.070.000 – MT 09 Hyper Naked : 1.950.000 – MT 10 Hyper Naked : 2.350.000 Trail – XT1200Z Super Ténéré : 2.350.000 Cross – YZ 85 : 720.000 – YZ 250 : 1.459.000 – YZ 450 : 1.690.000