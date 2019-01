Vw va investir 800 millions de dollars dans l’usine de Chattanooga pour produire une nouvelle génération de véhicule électrique

La nouvelle génération de véhicules électriques Vw sera produite à Chattanooga annonce Vw dans son dernier communiqué diffusé par son représentant en Algérie.

Dans le cadre de son offensive électrique, la marque Volkswagen a annoncé l’implantation de son premier site de production en Amérique du Nord. L’usine de Chattanooga dans le Tennessee a été choisie pour produire la nouvelle génération de véhicules électriques basée sur la plateforme modulaire électrique (MEB). Volkswagen va, pour cela, investir environ 700 millions d’euros (800 millions de dollars) dans l’usine. L’agrandissement du site créera près d’un millier de nouveaux emplois, sans compter ceux chez les fournisseurs. La première voiture électrique devrait sortir de la ligne de production de Chattanooga en 2022. Au cours des prochaines années, huit usines MEB vont voir le jour en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Volkswagen est en train de se doter de la capacité de production nécessaire pour vendre plus d’un million de véhicules électriques par an d’ici à 2025.