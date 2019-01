Alliance Ventures investit dans Tekion, une plateforme cloud nouvelle génération, pour la distribution automobile

Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi réaffirme son engagement en faveur des technologies numériques et des services, en annonçant ce jour son investissement dans la société américaine Tekion, basée dans la Silicon Valley. Tekion propose au secteur de la distribution automobile une expérience numérique connectée, s’appuyant sur les technologies de Machine Learning et d’intelligence artificielle les plus perfectionnées. En investissant dans Tekion, Alliance Ventures répète son soutien en faveur des startups les plus innovantes en matière de systèmes nouvelle génération destinés à l’industrie automobile. En 2018, Alliance Ventures a réalisé neuf investissements directs dans des startups basées en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Chine, son but étant de soutenir la mobilité pour tous.