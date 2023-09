Iris tyres à la conquête du marché français

EQUIP AUTO, Équipementiers, Salons 126 vues 0 IRIS, Le premier producteur de pneus en Algérie , troisième en Afrique , avec 2 millions d’unités visant atteindre 4.5 millions avec les extensions participe pour la première fois au Salon EQUIP AUTO, à Lyon sur le Pavillon Algérie qu’il partage avec un fabricant de batteries. Après avoir enregistré une première participation sur Equip Auto Algeria en 2020, le plus grand acteur de la fabrication de pneumatiques en Algérie, Iris Tyres, va à la conquête du marché français et expose pour la première fois à Lyon sur rEQUIP AUTO LYON qui se tient du 28 au 30 septembre selon le poste Fb de Nabil Bey Boumezzrag. Iris tyres pour rappel, qui ne le savent exporté déjà sur le marché britannique le pneu dédié au véhicule électrique qui chaussent les véhicules taxis londoniens. Le pavillon Algérie de 100m2 compte un deuxième fabricant de batteries Fabcom sous la marque Arco energy vise à son tour vise le marché français. K.A. Tags Iris pneu sacré parmi les meilleurs exportateurs en 2022 par le président Tebboune