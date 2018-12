BAIC Industrie Internationale Algérie inaugure son usine d’assemblage automobile à Batna

Après les françaises, allemande, Coréenne , les chinois auront aussi leur usine d’assemblage en Algérie , BAIC Industrie internationale Algérie vient de nous annoncer par communiqué en date du 21 décembre l’ inauguration de son usine d’assemblage de véhicules sis à à Batna, soit à 425 kilomètres au sud-est d’Alger, qui s’est tenue en présence du Ministre de l’Énergie et des Mines, Mr Youcef Yousfi, en présence le wali de la wilaya de Batna.

D’emblée les agrégats de cette unité sont annoncés, à savoir que marque chinoise BAIC en Algérie aura pour capacité de produire de 150 véhicules par jour, avec un taux d’intégration au démarrage de l’usine est de 26%, tel que le précise le communiqué signé par Drivevents. Un taux rendu possible « grâce à l’implication de pas moins de quatre sous-traitants locaux » . L’objectif de l’année 2019 est aussi établi pour la production globale à 30.000 unités à cette date.

A peine lancée, une première exportation est prévue pour janvier 2019 a indiqué le communiqué en soulignant le propos de Mr Sariak, le principal investisseur de cette usine dont 10% du capital est chinois.

Cette nouvelle unité d’assemblage BAIC en Algérie s’étale sur une superficie totale de 3 hectares, dont un bâti de 8000 m2, qui accueille une partie de stock des pièces et une ligne de montage équipée d’une chaine robotisée et des équipements semi-automatique, ainsi que la ligne des vérifications, qui permets d’effectuer des tests de contrôle de conformité du véhicule, tel que la suspension, le système de freinage, le système de correction de trajectoire automatique, et même de son étanchéité, et ce grâce à un banc de test dédié composé d’une cabine à jet hydraulique. Pour cette première phase, 5 modèles BAIC, assemblés dans cette usine, seront commercialisées à partir du mois de janvier 2019, à savoir, la BAIC X25 dans une version équipée d’une boîte à vitesse manuelle et une autre en automatique, aux côtés de la BAIC X35, le BJ40, la BAIC D20 et un Pick-UP. Mr SARIAK Noureddine, Directeur Général de la BAIC Industrie Internationale Algérie, a déclaré : «la marque BAIC, qui sera par ailleurs vendue en TTC en attendant l’accord du CNI, proposera le véhicule le moins cher du marché, dont l’entrée de gamme, à savoir Baic D-20 au Prix de 1 250 000 dinars.»

Dans ce projet, l’investisseur principal est l’entreprise EURL SARIAK AUTO HANDLER en tant qu’actionnaire principal, le groupe chinois BAIC détient une participation minoritaire dans la joint-venture ‘BAIC Industrie Internationale Algérie’, à hauteur de 10%.

plus loin il fait mention que l »usine BAIC Industrie Internationale Algérie a été conçu pour la réalisation de procès d’assemblage en CKD, avec un taux d’intégration de 26 %, atteint grâce, notamment, aux partenariats avec pas moins de quatre sous-traitants locaux, dont IRIS Pneus et une société locale spécialisée dans la fabrication des faisceaux de câblages automobile. Ce taux d’intégration a été obtenu aussi grâce au code d’identification du constructeur attribué par la ‘SAE International’, un organisme international basé aux États-Unis, ce code qui permet à BAIC Algérie de graver son propre numéro de châssis, spécifique aux véhicules BAIC assemblés en Algérie.

Par ailleurs, et dans l’objectif de se mettre en conformité avec la réglementation, et dépassé au plus vite le seuil des 40% de taux d’intégration, il est prévu par BAIC Industrie Internationale Algérie avec son partenaire chinois, le groupe BAIC, le développement d’une activité de sous-traitance dans des espaces limitrophes à l’usine, dans le domaine de la fabrication des blocs moteurs et des pistons de moteurs. Cette usine compte aujourd’hui 180 employés et atteindra le nombre de 1000 emplois directe au mois de mars 2019 . Il va sans dire que la formation et l’encadrement continus dans l’unité de Batna restent supervisés par 11 ingénieurs et formateurs chinois et coréens dépêchés par le constructeur. Au volet export , BAIC Industrie Internationale Algérie a été autorisé a exporté jusqu’à 50% de son volume de production vers les pays de la région de MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Des contrats ont été déjà signés avec des partenaires en Egypte, Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, au Soudan, en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie.

Gammes et tarifs

L’usine BAIC Industrie Internationale Algérie assemble 5 modèles de voiture BAIC. La D20 Confort animée du bloc 1.3l essence de 108ch, est proposée au prix très compétitif de 1.250.000 da TTC. La BAIC X25 animée du bloc moteur essence 1.5l de 114ch, est proposée en deux niveaux de finition, X25 Confort en BVM au prix de 1.750.000 da TTC, et en BVA à 1.900.000 da TTC, et la X25 Elite en BVA uniquement à 1.999.900 da TTC. Le troisième modèle est la X35 1.5l essence 114ch en finition Confort proposée à 2.390.000 da TTC, aux côtés du BJ40 animée d’un bloc essence de 2.0l puissant de 190ch, proposé en finition Confort BVM et BVA, aux prix de 4.800.000 da TTC, et 5.400.000 da TTC respectivement. Le BJ40 se décline également dans la finition Elite avec boite automatique, proposée à 5.800.000 da TTC. Le Pick-Up BAIC, quant à lui, il est fourni avec une motorisation turbo diesel 2.5l de 174ch, proposé en version 4×2 à 3.400.000 da, et en version 4×4, qui bénéficie de 300.000 da de remise au lancement, et s’affiche ainsi au prix de 3.600.000 da TTC. Tous les véhicules BAIC assemblés au niveau de l’usine BAIC Algérie Industrie sont garanties 5 ans ou 100.000 km.