Chiffre d’affaires de l’assurance automobile pèse 52Mds DA en 2018

Le marché algérien des assurances automobile a enregistré une hausse du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2018 est estimé à 52 mds DA relaie Maghreb Emergent en faisant référence aux statistiques fournit par le Conseil national des assurances (CNA) dont le marché global a atteint 105,4 milliards de dinars (mds DA) contre 102,3 mds DA sur la même période de 2017, en hausse de 3%, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA).

Les assurances de Dommages représentent 94 mds DA du chiffre d’affaires réalisé les 9 premiers mois de 2018, contre 90,4 mds DA à la même période de 2017 (+4%).

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile reste le plus important avec plus de 52 mds DA entre janvier et fin septembre 2018 contre 49,51 mds DA à la même période de 2017 (+5,1%). Ainsi la branche automobile détient 55,4% du portefeuille des assurances de Dommages. En ce qui concerne la branche Incendie et Risques Divers (IRD), celle-ci a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 35 mds DA contre 34,1 mds DA, en hausse de 2,7% entre les deux périodes de comparaison.

En revanche, les assurances de Personnes ont marqué une baisse en se chiffrant à 8,7 mds DA contre 10 mds DA (-13,1%).