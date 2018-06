Bridgestone fournira des pneus ologic pour BWM i3s

Bridgestone Corp a été annoncé comme le seul fournisseur de pneus pour les nouvelles BMW i3 sportives.

Le fabricant de pneus japonais fournit déjà ses pneus électriques ologic à BMW i3 et le nouvel équipement fait partie de la poursuite du partenariat entre les deux sociétés. Selon Bridgestone, les nouveaux pneus répondent à «certains changements spécifiques» apportés aux i3.