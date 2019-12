Vers la création d’un 4e OEM mondial : PSA et FCA signe un accord pour fusionner

Dans un communiqué diffusé le 18 décembre le groupe Psa annonce la fusion de Psa et FCA pour créer, un le 4 e plus grand OEM mondial en volume et 3 ème plus grand par chiffre d’affaires avec des ventes annuelles de 8,7 millions d’unités et les revenus combinés de près de 170 milliards €. La fusion générera environ 3,7 milliards d’euros de synergies de taux de production annuelles estimées sans fermeture d’usines résultant de la transaction – les synergies devraient être des flux de trésorerie nets positifs à partir de l’année. L’ entreprise combinée tirera parti de l’efficacité des investissements à plus grande échelle pour développer des solutions de mobilité innovantes et des technologies de pointe dans les véhicules à énergie nouvelle, la conduite autonome et la connectivité. Elle aura l’avantage d’un Large portefeuille de marques emblématiques bien établies offrant les meilleurs produits de leur catégorie couvrant les segments clés du marché des véhicules et offrant une plus grande satisfaction client.

Elle sera structurer suivant une Structure de gouvernance solide pour soutenir la performance combinée de l’entreprise avec John Elkann en tant que président du groupe et Carlos Tavares en tant que PDG du groupe, avec une majorité d’administrateurs indépendants. de plus précise le communiqué, elle aura un fort soutien des actionnaires de long terme (EXOR NV, Peugeot Family Group, Bpifrance) qui seront représentés au Conseil.