Lamborghini: Deux nominations pour des missions de communication et Marketing

Automobili Lamborghini annonce deux nominations organisationnelles clés, conçues pour faciliter une gestion d'entreprise efficace et rationnelle et l'intégration des processus alors que l'entreprise entre dans sa prochaine phase. Federico Foschini prend le nouveau rôle de Chief Marketing & Sales Officer, dans un mouvement qui combine les opérations marketing et commerciales. Foschini restera par intérim dans son poste actuel de directeur des achats de Lamborghini. Les activités de communication et de médias sociaux relèveront désormais de la responsabilité du nouveau chef de la communication, Tim Bravo. Les deux fonctions relèvent du président et chef de la direction Stephan Winkelmann. Federico Foschini reprend la responsabilité des départements marketing, ventes et après-vente, qu'il dirigeait auparavant de septembre 2015 à fin 2019, avant sa nomination en tant que Chief Procurement Officer. Il consolidera l'extraordinaire croissance de l'entreprise vécue ces dernières années, la menant à travers une période de nouveaux défis et d'évolutions futures. Diplômé en gestion de l'ingénierie, Foschini fait partie de l'équipe Lamborghini depuis 22 ans, au cours desquels il a occupé divers postes à responsabilité croissante, d'abord dans les achats puis en tant que chef de la gestion de projet, jusqu'à sa nomination en tant que directeur commercial en 2015 et Chief Procurement Officer en janvier 2020.