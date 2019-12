BAIC Algérie marque sa participation à la 28e Foire de la Production Nationale par le lancement historique d’une nouvelle marque conçue en Algérie pour le marché Algérien et international, en partenariat avec le géant Chinois BAIC, marque baptisée “BAIC BLADI”, répondant aux initiales “BB”, annonce Baic Algérie , sur la FPA2019 qui se tient du 23 au 30 décembre à la Safex.

Le nouveau label se généralisera sur l’ensemble des modèles assemblés en Algérie au niveau de l’usine BAIC Industrie Internationale Algérie au courant de l’année 2020.

Sur le stand de BAIC Algérie, les visiteurs professionnels pu découvrir le pick-up Terrallord dans une nouvelle version 4×4 Offroad double-cabine, animée d’un bloc diesel 4 cylindres Turbo de marque Isuzu 2.5l de puissance 140ch avec un couple de 340 Nm disponible à 2000 tr/min. Cette version est proposée en boîte manuelle ou automatique, particulièrement bien nanti avec caméra 360°, auto-stationnement, sièges chauffants, écran tactile de 8”, six airbags…etc. Cette version est proposée à partir de 5.830.000 DZD TTC.

Le BAIC Terralord est également proposé en version 4×2 à partir de 5.300.000 DZD TTC.

Gamme 4×4 dévoilé à la Foire de production algérienne2019 :

Le BJ40 est la seconde deuxième nouveauté sur le stand BAIC Algérie à la FPA 2019. Le BJ40 est un véhicule tout-terrain muni d’une transmission à quatre roues motrices commutable, et animé par un bloc moteur 2.3l Turbo fournissant 250 ch (Euro 5), associé à une boîte automatique ou manuelle à 6 rapports. doté de série des freins ABS avec EBD, des airbags frontaux, les ancrages ISOFIX, le dispositif d’immobilisation électronique, les commandes de traction et de stabilité, l’assistant de démarrage sur les pentes, les barres de protection latérale et le capteur de pression des pneus, climatisation, un système d’information et de divertissement avec écran tactile de 7”, USB, Bluetooth, AUX, caméra de recul, quatre vitres électriques, rétroviseurs thermiques, accès sans clé, capteur de stationnement arrière, alarme antivol, volant gainé de cuir, roues en alliage de 18 pouces, toit rigide amovible…etc. Le BAIC BJ40 est disponible à la commande à partir de 4.200.000 DZD TTC pour la version de base, et à 5.600.000 DZD TTC pour la version LUXE, proposée en livraison immédiate.

Des Délais de livraison allant de 15 à 30 jours

le gamme touristique était aussi exposée à noter , les BAIC D20 et X25 disponible à la commande avec des remises spéciale FPA 2019 allant jusqu’à 20.000 DZD. La BAIC D20 est proposée à partir de 1.530.000 DZD TTC, alors que la X25 est à partir de 1.930.000 DZD TTC. Ces deux modèles sont proposés avec un délai de livraison allant de 15 à 30 jours selon les versions.