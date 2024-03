Equip Auto Algeria 2024 : Une Montée en Puissance de la participation des sous-traitants algériens

Le 17e Salon international Equip Auto Algeria 2024, qui a débuté à Alger, a révélé une tendance prometteuse avec près de 30% des exposants Algeriens se positionnant désormais en tant que fabricants, en plus de leur rôle de distributeurs, selon les informations fournies par Nabil Bey-Boumezrag, le commissaire général du salon. Il est intéressant de noter que près de 30% des exposants nationaux à la 17e édition du Salon international Equip Auto Algeria 2024 sont maintenant des fabricants, selon l' évaluation du commissaire général, Nabil Bey-Boumezrag Au cours des conférences en marge des expositions tenues au premier jour de l'événement, Idris Saci, représentant de l'enseigne Motorio, a partagé l'engagement du groupe automobile Renault envers la stratégie nationale de réduction de l'importation de pièces de rechange. Il a souligné que Renault collabore avec 69 références produites localement, avec l'ambition d'augmenter ce nombre à 200 références d'ici 2024, générant ainsi un chiffre d'affaires estimé à 2 milliards de dinars, équivalent à 20% de la masse d'importation du groupe. Malgré ces avancées positives, Saci a appelé à une adaptation des mécanismes de réduction des importations pour éviter l'indisponibilité de certaines pièces et les situations de monopole qui peuvent entraîner une hausse des prix sur le marché. Ces développements soulignent l'importance croissante de la production locale dans le secteur automobile en Algérie. De son côté le président de la bourse de Soustraitance M. Kamel , saisissant, cette tribune, a réaffirme la volonté des pouvoirs publics tout en rappelant que la politique publique est clairement affichée pour d abord augmenter la participation industrielle dans le PIB. Pour se faire selon lui, des orientations et facilitation sont accordées pour encourager les investissements, dans la production.