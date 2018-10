« Vente flash » chez Renault sur la Clio GT

Nouveautés 105 vues 0 Renault lance une nouvelle offre commercial intitulée « vente flash » au niveau des succursales de Renault Algérie. Cette offensive consiste à réduire le tarif de laClio GT line assemblée en Algérie de 180 000 dinars qui s’ affiche à 2 579 000 DA. Cette variante est par un bloc DCi de 110 ch, couple à une boite à vitesse manuelle à 6 rapports.