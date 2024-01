Renault académie installe sa première borne électrique

Après le concessionnaire Opel , c'est maintenant au tour de Renault Algérie d'adopter les énergies du futur en installant une première borne de recharge. L'équipe de Bornelec Algérie a annoncé sur son réseau officiel, qu'elle a récemment effectué une visite technique pré-chantier dans l'académie de formation des techniciens de Renault Algérie, pour installer sa première borne . Ainsi, Renault Algérie franchit une étape significative en matière de mobilité électrique avec l'installation de sa première borne de recharge. Ce déploiement s'inscrit dans la continuité des initiatives similaires entreprises par d'autres acteurs du secteur automobile, à l'instar d'Opel. Cette avancée marque une étape importante dans la promotion de la mobilité durable sur le marché algérien, offrant aux futurs propriétaires de véhicules électriques une solution pratique et accessible pour la recharge de leurs batteries. Ce fournisseur des bornes de recharge pour particulier remercie Renault Algérie et tous ces premier clients qui s' investissent ou s'inscrivent pleinement dans la mobilité écologique. Rappelons que l'ambassade suisse en Algérie , a aussi placé sa première borne par le même fournisseur et installateur Bornelec.

Un marché qui prélude l’arrivée des véhicules électriques en Algérie.