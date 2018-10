Nomination : Stéphane Harman nouveau Directeur Général de Renault Trucks Algérie.

Renault trucks Algérie se dote d'un nouveau directeur général bardé de qualification, à savoir diplômé de l'Université de Paris I – Panthéon Sorbonne en droit des affaires. Stéphane Harmand dispose d'un riche capital experience en occupant pendant plus de 20 ans des postes exécutifs au sein du Groupe Volvo en France et à l'international.