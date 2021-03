Véhicule électrique: Xpeng motors obtient un investissement de 78 millions de dollars pour de nouvelles infrastructures

le 3e constructeur automobile des véhicules électrique chinois , Xpeng Inc, dit le grand rival de TESLA , après son introduction à wall street en levant 1,5 milliard de dollars , a annonce avoir signé un accord avec Guangdong Yuecai Investment Holdings Co., Ltd. , la branche d’investissement du gouvernement provincial du Guangdong, pour un investissement stratégique de 500 millions de yuans (64,5 millions d’euros).

Conformément à l’accord, Yuecai investira le capital dans Guangzhou Chengxingzhidong Automotive Technology Co., Ltd., une filiale de XPeng Inc., via le Guangdong Industrial Development Fund, pour aider le fabricant de VE à développer davantage ses activités.

«Cet investissement du gouvernement provincial du Guangdong renforce notre engagement à conduire la transformation Smart EV avec la technologie et les données, et à construire une infrastructure EV complète dans les régions de Chine à la croissance la plus rapide», a déclaré He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng, rapporte le site Gasgoo

Il rappelle qu en 2020, XPeng a vu ses livraisons annuelles bondir de 112,5% à 27 041 unités, notamment, les livraisons pour le quatrième trimestre 2020 ont grimpé de 302,9% sur un an à 12964 unités, un chiffre trimestriel le plus élevé jamais atteint par l’entreprise. La société possède deux bases de fabrication intelligentes détenues à 100% dans la province du Guangdong, l’une en pleine activité à Zhaoqing et l’autre en construction à Guangzhou.

Pour ceux qui ne le savent pas , Xpeng est fondée en 2015 à Canton (sud de la Chine). elle fait partie, selon capital magazine , du top 10 des strat up les plus audacieuses du marché mondial, ayant profiter du boom des véhicules électriques. selon le meme support , la marque emploie 3.600 personnes et possède notamment des bureaux dans la Silicon Valleys.

Xpeng compte parmi ses actionnaires le géant chinois du commerce en ligne Alibaba et le fabricant de smartphones Xiaomi. XPeng, qui cible les créneaux moyen et haut de gamme, propose dans son catalogue deux modèles électriques: un 4×4 « G3″, vendu à moins de 20.000 exemplaires depuis sa commercialisation en novembre 2018, ainsi qu’une berline « P7″ (environ 2.000 exemplaires vendus)