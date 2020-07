Power Bike : un nouveau distributeur de la rechange pour les deux Roues

Power Bike , une nouveau distributeur de la pièce de de rechange pour les deux roue annoncera l’ouverture prochaine , de son premier point de vente de son réseau qui va s’émailler à l’échelle nationale nous apprend en exclusivité Souhil Mimoune directeur marketing et communication. Il s’agit d’une nouvelle entité qui représentera plusieurs marques de renon comme Airoh dans la gamme des casques , des tops cases ou bagagerie moto et motard de marque Shade ,qui pourrait intéresser dans les métiers de livraisons expresse. et autre tenue ou habillement motard de marque Star.

Il faut rappeler que le paysage auto moto n’est pas planté , il verra des changements et restera porteur en dépit de tout le remue-ménage en vue d’une nouvelle organisation du marché automobile qui connaitra une mutation dès la publication du cahier des charge et autres décrets exécutifs. Avant ceux-là, la crise existentielle provoqué par la pandémie mondiale due au covid-19, qui oblige une certaine distanciation sociale , ce qui en soit, va favoriser la mobilité individuelle, au transport collectif, nous a appris par ailleurs Saigh Abed-Elkrim , fabricant de de cycles et motocycle de marque VMS industrie, qui a enregistré une forte demande en motos cycle.

Le marché des deux roues en Algérie a déjà connu une forte croissance depuis 2014 ou plusieurs acteur ont su faire de la moto une alternative à l’automobile rendue inaccessible par les prix pratiqués sur les véhicules montés en Algérie et de plus dans certains métier de la distributions, service des livraisons…