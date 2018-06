950 000 automobile Renault vendues en 12 ans en Algérie

En répondant à ses détracteurs du réseau social Fb, Renault Algérie qui s’est fait attaqué plusieurs deux fois, a réagit par un communiqué dénonçant et déclinant toute responsabilité compte à la non fiabilité des informations diffusées par vidéo sur le réseau Fb, et rassure en annonçant que se sont pas de 950 000 automobiles qui sont écoulés en 12 ans en Algérie, en guise de réponse à ceux qui remettent en cause la fiabilité et la qualité des Symbol montés en Algérie.