Investissement majeur: Honda compte investir 40milliards Usd dans le vehicule éléctrique

Honda cherche à accroître sa portée sur le marché en Chine, au Japon et en Amérique du Nord avec un plan tout électrique d’ici 2040, selon GlobalData

Suite à l’annonce selon laquelle le constructeur automobile japonais Honda prévoit d’investir 40 milliards de dollars américains dans les véhicules électriques dans le cadre de sa stratégie visant à passer au tout électrique d’ici 2040 ;

Bakar Sadik Agwan, Senior Automotive Consulting Analyst chez GlobalData, une société de données et d’analyse de premier plan, donne son point de vue :

« Honda rejoint la ligue des constructeurs automobiles mondiaux tels que Ford, GM et VW, qui ont annoncé des investissements majeurs dans la transition plus rapide vers les véhicules électriques. À l’échelle mondiale, les constructeurs automobiles ont annoncé collectivement plus de 600 milliards de dollars d’investissements dans les véhicules électriques jusqu’en 2030. L’engagement de Honda en faveur de l’électrification reste un aspect clé de son plan de croissance qui renforcera sa position concurrentielle et améliorera sa portée sur le marché en Chine, en Amérique du Nord et sur son marché domestique.

L’investissement de Honda fait suite à Toyota, qui a engagé 70 milliards de dollars américains dans les véhicules électriques jusqu’en 2030.

