Marché algérien des assurances enregistre un chiffre d’affaires de 137,5 milliards de DA en 2020

Le marché algérien des assurances, toutes activités confondues, marque, au terme de l'exercice 2020, une régression de 6,1%, enregistrant, ainsi, un chiffre d'affaires (hors acceptations internationales) de près de 137,5 milliards de DA, contre 146,3 milliards de DA à la même période de l'exercice 2019, annonce, ce lundi 15mars, le Secrétariat Permanent du Conseil National des Assurances (CNA). UN recul justifié par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19, à l'instar des autres secteurs économiques et financiers, à travers le monde précise la 4e note de conjoncture de t4 2020. Quant aux acceptations internationales, elles marquent une hausse de 64,8%, comparativement au 31/12/2019, représentant un chiffre d'affaires additionnel de 3,8 milliards de DA. Concernant les primes émises du marché des assurances (hors acceptations internationales), durant le 4ème trimestre 2020, elles totalisent un montant de près de 37 milliards de DA, en augmentation de 4,6%, soit une production additionnelle de plus de 1,6 milliard de DA, comparées aux primes émises réalisées durant le 4ème trimestre 2019. Pour leur part, et durant le même trimestre, les acceptations internationales bondissent de 119,2%, affichant une production additionnelle de près de 2,5 milliards de DA, pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 4,5 milliards de DA. Au titre 4ÈME trimestre2020, Les primes émises du marché des assurances (hors acceptations internationales), totalisent, durant le 4ème trimestre 2020, un montant de près de 37 milliards de DA. Il s'agit d'une augmentation de 4,6%, soit une production additionnelle de plus de 1,6 milliard de DA, comparées aux primes émises réalisées durant le 4ème trimestre 2019. 2020, une progression de 5,4%, comparativement aux réalisations du quatrième trimestre 2019. Cette tendance positive est liée, essentiellement, à l'évolution de 6,7% des primes émises enregistrées au titre de la sous-branche « Transport aérien », qui occupe une part de 66,4% de la production de la branche, suivie de la sous-branche « Transport maritime » avec 24,5% de part dans ladite branche et une évolution de 15,3%. Par ailleurs, la sous-branche « Transport terrestre » enregistre une baisse de 21,2% et détient 9% du portefeuille de la branche Les acceptations internationales bondissent de 119,2%, en ce quatrième trimestre 2020, affichant une production additionnelle de près de 2,5 milliards de DA, pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 4,5 milliards de DA. La branche « Automobile » continue sa tendance baissière du début de l'année. Une tendance expliquée, en partie, par la crise sanitaire et par la Taxe environnement, imposée par les pouvoirs publics. Elle cumule, au titre du quatrième trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de DA, en régression de 9% par rapport à la même période de 2019, occupant une part de 43,2%.