Carlos Ghosn à la tête de l’alliance Renault-Mitsubishi

Président de l'alliance Renault-Nissan depuis 17 ans, Carlos Ghosn est nommé à la présidence de Mitsubishi Motors élargit l'Alliance Renault Nissan à un troisième partenaire. Un système qui semble bien réussir dans cette organisation particulière, selon les propos du président relayé par autoactu qui rassure que les trois partenaires disposeront des même avantages pour rappel Nissan détient 34% de Mitsubishi.