TotalEnergies Lubrifiants Algérie fournisseur exclusif des huiles automobiles pour JMC Motors Algérie

JMC Motors Algérie a annoncé ce mercredi 7 juillet , la signature un partenariat stratégique avec TotalEnergies Lubrifiants Algérie, qui devient ainsi le fournisseur exclusif de lubrifiants automobiles pour JMC Motors. Cette collaboration assure à JMC Motors des produits de qualité homologués par Jiangling Motors Corporation, garantissant des performances optimales pour leurs véhiculesavait précisé le concessionnaire dans un communiqué. Les lubrifiants fournis par TotalEnergies sont fabriqués en Algérie, à l’usine de Béthioua, assurant ainsi une disponibilité permanente des huiles lors des vidanges, pendant et après la période de garantie.

Madame Sarah Chouider, Directrice Générale de JMC Motors Algérie, a exprimé dans le communiqué diffusé , sa satisfaction en déclarant que ce partenariat renforcera la qualité des services offerts à leurs clients et consolidera la position de JMC Motors en tant qu’acteur clé dans le secteur automobile algérien.

Pour sa part, Monsieur Olivier Bellion, Directeur Général de TotalEnergies Lubrifiants Algérie, a souligné l’importance de fournir des lubrifiants de haute technologie fabriqués à Béthioua, répondant aux standards élevés de performance et de durabilité, et contribuant à la protection et à la longévité des moteurs des véhicules JMC.

En dépit de la non attribution des quotas pour les importations automobile par l’Algex, les concessionnaires professionnels maitrisant le métier et la chaine de la distribution englobant les 3S, pensent déjà au service après vente, s’organisent et se préparent pour répondre à toute relance des activités annexe à la vente , notamment, l’après vente durant les périodes de garanties. A ce titre JMC Motors anticipe, à travers ce partenariat qu’ il indique stratégique à plus d un titre à savoir, améliorer continuellement la qualité des services offerts aux clients et à apporter des avantages significatifs à toutes les parties prenantes.