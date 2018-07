M. BERRAH Adnane qui remplace M.SOUFI Mohamed Hakim à la tête de « MACIR VIE »

La société « MACIR VIE », spécialisée en assurance de personnes a un nouveau Directeur général, M. BERRAH Adnane qui remplace M. SOUFI Mohamed Hakim.

M. BERRAH qui a rejoint la « CIAR » en 2001, a été chargé des sinistres à la création de « MACIR VIE », puis chef de département réassurance et enfin directeur de la réassurance. M. SOUFI reste le Président du Conseil d’Administration (PCA) de « MACIR VIE » et Président Directeur Général de la CIAR.