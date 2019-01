Les pneus Hankook du futur se dévoile au salon Essen

Le “concept tyres” voit le jour chez Hankook qui a choisi de dévoiler ses dernières trouvailles au salon automobile d’Essen (Allemagne).

le spécialiste sud-coréen des pneumatiques Hankook Tire a devoile un type nouveau de roues pour la mobilité du futur.

Le premier baptisé Hexonic et le second t Aeroflow, ces pneus ont été pensés pour augmenter les capacités d adhérence et de confort des voitures à les rendre plus intelligentes.

Hankook Tire est parti du principe que, dans une voiture sans conducteur, les passagers n’ont pas besoin de “ressentir” l’adhésion des pneus sur la route. La roue a donc été conçue pour augmenter le confort des passagers.