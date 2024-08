Geely dévoile son nouveau Galaxy E5

Accessible à un large public, le tout nouveau modèle de Geely est appelé à concurrencer les modèles les plus vendues en Chine et même à l’international et surtout à s’attaquer à une cible directe en l’occurrence le BYD Atto 3. Galaxy E5, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un SUV compact 100% électrique. Pour rappel, Galaxy est une marque crée en 2023 par le groupe Geely.

À la base les premiers modèles étaient des Hybrides rechargeables (le Crossover L7 et la berline L6), le Galaxy E5 annoncé ce mois d’aout est le deuxième modèle totalement électrique après la berline E8 qui a vu le jour début 2024. Ce dernier né est proposé en cinq versions, une seule motorisation et deux autonomies, donc deux configurations de batterie : 49,5 kWh et 60,22kWh, offrant des autonomies respectives de 440 km et 530 km, propulsés par un moteur électrique de 160 kW (218 chevaux) et un couple de 320 Nm. La nouveauté dans ce véhicule, c’est surtout sa batterie Aegis ( intégrée directement dans la carrosserie) constituée de Lithium-fer-phosphate(LFP), une première. Cette technologie est annoncée avec une durée de vie de 3 500 cycles de charge, soit une distance parcourue de 1 million de Km. La révolution de Galaxy E5, réside surement dans son prix très compétitif, qui démarre à partir de 16 000 Euros.

Ce type de véhicule peut séduire les indécis quant à la motorisation électrique, pas encore admise sur notre marché, même si les bornes de recharge sont implantées un peu partout en Algérie et surtout visible au niveau de l’ensemble des relais de l’autoroute Est-Ouest, plus de 400 unités ont été installées par la Sonelgaz et aussi d’autres par le seul privé qui existe à savoir Bornelec.