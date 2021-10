Taïwan : Foxconn se lance dans la fabrication de véhicule électrique

Le géant taïwanais de la fabrication de smartphones Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) et le fournisseur de pétrole d’État PTT PLC ont signé un accord pour démarrer une usine de fabrication de véhicules électriques (VE) en Thaïlande,selon GlobalData. L’accord, qui fait suite au protocole d’accord signé entre les parties pour une coopération sur les véhicules électriques en juin 2021, aidera Foxconn à concrétiser son ambition de devenir un fabricant de véhicules électriques, leader de GlobalData, une société de données et d’analyse.

La coentreprise 60/40 entre PTT et Foxconn, respectivement, utilisera les capacités individuelles des véhicules électriques des deux parties pour fabriquer et fournir des véhicules électriques en Thaïlande et dans la région.

Foxconn offrira son expertise dans la fabrication de véhicules électriques, la technologie logicielle et matérielle et PTT offrira son expertise dans les batteries et les infrastructures de charge, son réseau de partenaires et sa présence existante dans le secteur des véhicules électriques en Thaïlande.

Bakar Sadik Agwan, analyste automobile senior chez GlobalData, commente : « Le site de production concrétisera l’ambition EV de Foxconn. Foxconn a récemment été agressif envers ses plans d’électrification. L’entreprise a pour objectif de commencer la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis et en Thaïlande dans un premier temps, puis de s’implanter sur le marché européen.

« La Thaïlande est assez nouvelle en termes d’offre et de demande avec des fabricants limités produisant dans le pays. Avec des politiques et un héritage favorables dans la fabrication automobile, la Thaïlande offre beaucoup plus de valeur à Foxconn par rapport à d’autres marchés. La société a également un partenariat de fabrication en Chine avec Byton, mais il serait actuellement suspendu. Bien que la Chine soit le plus grand marché des véhicules électriques, elle est confrontée à des problèmes de surcapacité en raison de la fragmentation du marché des véhicules électriques, ce qui affectera la capacité de nombreux constructeurs automobiles à dégager suffisamment de marge.

L’ambition du gouvernement thaïlandais d’augmenter la part des VE dans la capacité totale à 30 % d’ici 2030 en encourageant la production locale et d’être un futur « hub EV » dans la région alimentera la vision de Foxconn. Foxconn aurait un avantage de premier plan. De plus, les racines profondes de PTT dans le pays assureront le bon fonctionnement de la coentreprise.

Foxconn semble être en bonne voie vers son ambition EV. L’usine thaïlandaise verra le lancement de véhicules d’ici 2023. Une capacité de production initiale de 50 000 unités est indiquée, qui sera multipliée par trois d’ici 2030. Alors que l’usine thaïlandaise marquera officiellement Foxconn en tant que constructeur automobile, c’est l’usine de fabrication américaine avec Fisker est également sur les cartes qui commenceront potentiellement la production à peu près au même moment, c’est-à-dire 2023.