Marché du freinage a englouti 58 Millions d’euros en 2019

Actualités, Après Vente Autos 240 vues 0 Si le marché automobile est en berne en Algérie depuis 2019, en revanche, celui de l’après vente est plus que florissant pour la plus part des distributeurs. Même le contexte pandémique n’a pas beaucoup influer sur les approvisionnements du marché vieillissant, qui a connu un léger recul de – 15% de parts comparé à la période avant covid19. Un recul loin du pire pronostique fait pas les grands distributeur, croit-on savoir lors de la dernière déclaration de Sami Larbes représentant de Nexus en Algérie Une thèse confortée par la dernière publication de Rechange magazine qui s’appuie sur l’étude Mecamate, sur le segment du freinage effectuée sur l’ensemble des marques, il aurait été dépensé 278 200 476 euros pour le seul domaine du freinage en Algérie, de 2015 à 2019, dont la moitié ou presque en plaquettes. Le marché , poursuit l’auteur de l’article , a été en croissance régulière de 2015 à 2019 et et note une progression exponentielle des ventes de plaquettes, un précise t il de sécurité . dans le détail il est fait état que les plaquettes représentent 49 % de marché de ce marché suivi par les disques avec 17 % ,le liquide frein pour 7 % et les autres produits de freinage à 27 %. un ordre logique obéissant à la cadence de réparation de chacun des produits cités selon le constructeurs . L’étude selon la même source révèle que sur la période des cinq dernière années Les 5 ans révèlent le même schéma et la même domination la plaquette de frein, représentait quelque 33,2 millions d’euros en 2019 contre 12,9 millions pour les disques et 5,2 millions pour le liquide de frein.