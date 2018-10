Support moteur hybride : MEYLE-HD offre 4 ans de garantie et une capacité de couverture de 500 000 véhicules

Le nouveau support moteur hybride MEYLE-HD combine les propriétés exceptionnelles du polyuréthane pour la longévité et du Polyelast® pour un confort remarquable- une véritable innovation sur le marché des pièces de rechange . En combinant ces matériaux de haute technologie le support moteur hybride MEYLE-HD assure une suspension moteur sans vibrations et un amortissement fiable des vibrations du moteur. Même sous les contraintes les plus élevées, les propriétés améliorées du support moteur assurent un confort de conduite durable. Avec son tout dernier support moteur, le constructeur hambourgeois de pièces détachées automobiles couvre environ 500 000 véhicules Citroën, Fiat et Peugeot dans le monde entier.

Le support moteur hybride MEYLE-HD crée une valeur ajoutée notable pour les clients des ateliers. L’amélioration de la qualité par rapport à la pièce d’origine et la conception techniquement optimisée garantissent une plus grande longévité des organes de sécurité. La pièce MEYLE HD l’a prouvé par exemple au cours de plus de 100 000 cycles d’essais (7 kN / 2 Hz) dans le centre d’essais MEYLE : Contrairement au palier du moteur, la pièce MEYLE-HD ne présentait ni trace d’usure, ni défaut technique. Les clients bénéficient d’une garantie de 4 ans sur le support moteur hybride MEYLE-HD techniquement optimisé, comme sur tous les autres produits MEYLE-HD.

En raison des variations permanentes de charges dans l’entraînement, le support moteur subit d’importantes contraintes. Les contraintes thermiques extrêmes, telles que les fluctuations des températures ambiantes et de fonctionnement, peuvent en outre entraîner une usure importante et une défaillance prématurée du support moteur, ce qui entraîne de fortes vibrations et des bruits gênants dans tout le véhicule. Le progrès dans le développement de la pièce MEYLE-HD permet de prolonger notablement la durée de vie de la pièce, tout en conservant le confort de conduite et les performances de l’amortissement.

Plus de détail voir : Video: http://bit.ly/2uQIWDT

MEYLE propose une gamme de 640 références différentes de supports moteurs pour un total de 172 millions de véhicules dans le monde.