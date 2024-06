The Tire Cologne 2024 :Iris dévoile en avant première son pneu UHD

IRIS annonce sa participation à la foire The Tire Cologne qui se tient du 4 au 6 juin, un salon est la plate-forme numéro un pour les solutions innovantes, l’échange de connaissances et les opportunités commerciales. Avec un total d’environ

La marque IRIS, par le biais de sa filiale pneumatique participe au côté des 430 exposants de 35 pays, , est heureuse d’annoncer sa participation au côté des géants mondiaux qui se déroule du 04 au 06 juin 2024 à Cologne, en Allemagne. pour présenter le made in Algeria ai salon The Tire Cologne,

IRIS le représentant de l’excellence de l’industrie algérienne à travers sa gamme de produits diversifiés, conçus pour répondre aux exigences les plus élevées du marché mondial , veut saisir cette opportunité afin d’augmenter ses parts de marché à l’international, surtout que la marque s’apprête à inaugurer le projet d’extension de son complexe industriel ce qui lui permettra de doubler sa capacité de production et répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux .

Les visiteurs du stand IRIS pourront découvrir une gamme complete et diversifiée fabriquée au niveau d’un complexe industriel doté des dernières technologies de l’industrie pneumatique ( Industrie 4.0 )

Une nouvelle gamme sport et un prototype UHD se dévoilent en avant première à Cologne

Un Prototype Révolutionnaire pour une Nouvelle Gamme de Pneus (SPORT PASSION) Un prototype de pneu UHD sera exposé au stand IRIS Cologne 2024 ce qui marque le début d’une nouvelle ère dans notre gamme de produits, alliant technologie de pointe, performance inégalée et durabilité exceptionnelle. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées des conducteurs et des industries, ce pneu promet de redéfinir les standards de qualité et de sécurité sur la route. En termes de positionnement, le pneu IRIS est un pneu « Premium » qui allie parfaitement le meilleur rapport Qualité/Prix. Il est actuellement disponible et commercialisé dans toute l’Algérie et à l’étranger dans plus de 28 pays dans le monde. IRIS invite ses aimables fidèles à découvrir cette participation à travers ses réseaux sociaux en photos et vidéos, représentant fièrement l’industrie algérienne et confirmer sa passion et engagement pour la qualité et l’innovation.