Né d’un collectif regroupé au tour de points commun d’intérêt, à savoir, sauver la filière importation en CKD ou revente en l’état et distribution automobile mise entre parenthèse, pour ne pas dire prohibé suite au dit « scandale automobile « , qui a vu la disparition de certains concessionnaires, les quelques rescapés et nouveaux prétendant qui sont de l’ordre d’une vingtaine de concessionnaires d’engins de chantier des Btph, de port et industriel, de camion et véhicules utilitaires et automobile, se sont réunis plusieurs fois et ont saisi plusieurs fois les pouvoirs publics, notamment le comité techniques, qui devaient étudier leur dossier d’agreement, selon le nouveau cahier des charges, pour réclamer l’agreement en cas de conformité de leur dossier, se dirige vers la création d’une nouvelle association,après la » défunte » ac2a mise en veille, pour faire entendre leur revendication première, à savoir rétablir l’activité de la distribution automobile et assurer le service après vente, après sa prohibition depuis 2019.

Selon notre source , le nouveau panorama du secteur automobile qui se dessine actuellement change de tendance . Il est désormais à fort potentiel dominé par les véhicules asiatique , notamment d’origine chinoise: les prétendants, poursuit , notre interlocuteur, dépassent le nombre de 65, une grande partie,à 80 %), est constitué de nouveaux concessionnaire.

Certains opérateurs rescapés sont en vigueur, à l’image du groupe Hasnaoui (Nissan), Arbaoui (Kia), Akbou Auto (Haima). En somme , la configuration des acteurs se présentent de la manière suivante:7 0 % : Motocycle, engins de travaux publics et de manutention, 20 % : Utilitaire et véhicule commerciale, dont (Man, Daewoo, Daf…etc), et 10 % : Véhicule particulier, précise le document qui nous est parvenus qui s’appuie sur une étude du marché.

En revanche les marques alors dominante du marché (Renault, Peugeot, Hyundai, Toyota, …Etc) se sont volatilisées et sont mises veille en attendant un quelconque changement de réglementation, probablement un 4ème cahier des charges, selon certaines indiscrétions, pour pointer du nez.

Pendant ce temps des rumeurs font état d’un changement de main pour certaine carte , à savoir qu’Opel serait déjà reprise par distributeur vw de Blida, Cherry est passé sous l’escarcelle d’ un investisseur de la willaya de M’Sila, Mahindra chez sodivem, …, Audi et Seat serait en négociation avec le groupe Madar pour ne citer que celles- ci.

En l’état actuel des choses, notamment instabilité réglementaire, le marché automobile n’est pas prêt de connaître son renouveau tant que la bataille administrative n’est pas gagné par ceux qui veulent investir le créneau par tous ces changement de code de commerce, agreement et devenir incertain des sociétés saisi par le trésor public qui sont dirigées par des administrateurs désignés par les juridictions compétentes.