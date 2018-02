SOVAC PRODUCTION active dans l’intégration des composants : “Une délégation de sous‐traitants espagnols en visite à Sovac production, à Relizane”

Une vingtaine de sous‐traitants a séjourné à Relizane, à l’invitation de SOVAC PRODUCTION, en étroite collaboration avec SEAT et Volkswagen Group.

Cette délégation de haute importance, selon le communiqué diffusé mercredi 21 février, par Sovac, a été conduite par M. Ziegler Klaus, vice‐président de SEAT, chargé des achats. M. Ziegler a accompagné il y a un mois, le Président de SEAT, qui était en visite en Algérie pour promouvoir la vision et la stratégie de Volkswagen Group pour l’Algérie et son important positionnement dans la région Afrique et Mena.

Plus loin Sovac considère cette rencontre comme première du genre, intervenant dans le cadre de la prospection des futurs équipementiers qui s’installeront autour de l’usine SOVAC PRODUCTION et répondant aux exigences du cahier de charge sur l’industrie automobile qui stipule l’obligation, aux producteurs nationaux, d’assurer un taux d’intégration locale de 15% à la troisième année de production et 40% dès la cinquième année.

La délégation est composée de différents profils industriels de la filière pièce de rechange. Parmi les sociétés présentes, on retrouve des spécialistes de la plasturgie, de l’électronique, des fabricants de pièces thermoplastiques, et biens d’autres domaines.

Un programme riche en information et en perspectives d’investissements a été élaboré par SOVAC PRODUCTION à l’égard de ses invités, qui ont eu le privilège de se renseigner au mieux sur les facilitations accordées par le gouvernement algérien aux investisseurs étrangers.

Durant deux journées, les équipementiers ont découvert tout l’univers industriel, administratif et logistique dans lequel évolue les entreprises en Algérie.

La première étape de cette visite était le Port d’Oran ou les équipementiers ont pu se renseigner sur le processus d’importation, d’exportation, de dédouanement, de logistique et toutes autres procédures liées à l’activité industrielle. Se sont suivis, par la suite, une série de conférences et débats avec différents intervenants, dont le Ministère de l’Industrie et des Mines, l’Andi, le CPA, la Société Générale, la wilaya de Relizane.